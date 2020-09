Thuiswerken en Tour de France kijken: ‘Mijn collega’s weten dat ik fan ben’

Het peloton staat aan het eind van de middag een finish bergop te wachten en als wielerliefhebber wil je die eigenlijk niet missen. Dat weet ook consultant Tom, die sinds het begin van de coronacrisis vanuit huis werkt.



,,In mijn agenda staat een interne vergadering tussen half vijf en vijf uur. Ik denk dat ik nog even ga kijken of ik die kan verzetten naar eerder op de dag.” Of hij daar open kaart over zou spelen? ,,Dat is een goede vraag. Als ze ernaar zouden vragen, zou ik het wel zeggen, maar ik denk niet dat ik dat direct als reden zou aangeven.”

Waar hij andere jaren vaak een liveblog volgde of de radio aanzette als het spannend was, denkt hij dat hij dit jaar de televisie vaker op de achtergrond aanzet. ,,Ik probeerde altijd het laatste staartje van een etappe mee te pakken, als het even kon het laatste uur. Ik werk veel, nooit minder dan veertig uur per week en ook regelmatig ’s avonds. En dan kan ik ook best even iets anders doen.”

Zijn werkgever zou daar ook begrip voor hebben, maar omdat hij geen verkeerde signalen wil geven naar de klanten, wil hij niet met zijn echte naam op de site. Al benadrukt hij: ,,Ik kijk graag, maar het mag niet storend zijn voor mijn werk. Als ik inhoudelijk iets moet uitwerken, zet ik het wielrennen uit.”

Kijk jij onder werktijd naar de Tour de France? Nee, want fietsen interesseert me niet. (29%)

Nee. Ik vind de Tour leuk om te volgen, maar het is niet te combineren met mijn werk. (12%)

Ja, ik heb de livestream of televisie de hele dag aan staan. (26%)

Ja, maar alleen het laatste uurtje of op spannende momenten. (32%)

Concentratie

Een goede zet, vindt Tjeerd Andringa. Hij doet aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de relatie tussen mens en omgeving, waarbij geluid vaak een belangrijke rol speelt.



,,Werk waar je je aandacht gericht bij moet houden, is moeilijker te combineren met het kijken van de Tour de France”, weet hij. Sommetjes maken, getallen onthouden en formulieren invullen vallen daar bijvoorbeeld onder. ,,Vergelijk het maar met het maken van een sudoku”, stelt hij. ,,Je kunt niet tegelijkertijd een programma op televisie volgen. Dan kun je er de donder op zeggen dat je minder nauwkeurig werkt, meer fouten maakt en je productiviteit afneemt.”

Gelukkig is er ook goed nieuws: sommige mensen kunnen het kijken van de Tour de France wél combineren met werk. ,,Arbeid dat je met je handen doet, is vaak goed te combineren. Tuinieren of koken zijn ook goed te doen met tegelijkertijd de Tour volgen”, geeft Andringa als voorbeeld.

En voor de mensen die hun ‘werkgeheugen’ intensief gebruiken en dus geconcentreerd aan de slag zijn, is even televisiekijken een ‘heel aardige pauze’. ,,Als je nauwkeurig denkwerk moet doen, zoals een rapport schrijven, hou je dat niet heel lang vol. Dan moet je af en toe een paar minuten pauze nemen en even de aandacht verzetten. Vaak als je geconcentreerd werkt, is het lekker om heel even om je heen te kijken. Dan kun je daarna weer hard nadenken.”

Quote Ik heb wel wat videoverga­de­rin­gen gepland staan, dus ik zal er wat van moeten missen. Het is niet anders Lobke Vogel

Cruciale momenten

Ook Lobke Vogel, directeur bij Ouders en Onderwijs, volgt al jaren trouw de Tour. ,,Ik wielren zelf niet, maar ik keek het vroeger altijd met mijn vader en dat ben ik blijven doen. Voor een spannende etappe nam ik ‘s middags weleens vrij van mijn werk, maar nu ik thuiswerk, hoeft dat niet”, vertelt ze. ,,Mijn collega’s weten wel dat ik fan ben van de Tour. Op kantoor zette ik ook weleens de tv aan of zette ik de uitzending aan op de computer op cruciale momenten. Ze volgen het zelf niet, maar vinden het geloof ik niet erg dat ik wel kijk.”

Vogel vindt wielrennen een fijne sport om aan te hebben staan op de achtergrond terwijl je tegelijkertijd iets anders doet. ,,Ik kan prima door blijven werken terwijl ik luister en als ik hoor dat het spannend wordt, ga ik even kijken. Vandaag wordt ook wel een leuke rit denk ik, bergetappes zijn altijd mijn favoriet. Ik heb alleen wel wat videovergaderingen gepland staan, dus ik zal er wat van moeten missen. Het is niet anders”, zegt ze.

Tom sluit zich daarbij aan: ,,Ik kan in het weekend zo de hele dag kijken, schitterend. ’s Ochtends zelf een flink stuk fietsen en daarna de Tour kijken. De kastelen in beeld, de Fransen die iets opbouwen met hooibalen, het kabbelt zo lekker door. Soms kun je een dutje doen en het liefst schrik je een uur voor de finish wakker.”

Op werkdagen gaat die vlieger natuurlijk niet op. ,,Maar vaak komen er wel berichtjes binnen in een groepsapp als er iets gaande is. Dan neem ik even een paar minuten pauze van mijn werk. Maar mijn werk mag er nooit onder lijden”, benadrukt hij.

Toch nog wat werk dat af moet na een spannende etappe? Coach Charlotte van ‘t Wout geeft in onderstaande video vier tips om je beter te focussen.

