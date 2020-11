Tips om fit te blijven: van foamrollen tot wapperen met je handen

Veel Nederlanders werken al weken of maanden thuis. Het grootste gevaar daarvan is niet zozeer de afleiding in huis, maar juist te veel en te lang gefocust zijn op bijvoorbeeld een beeldscherm en te veel zituren op een dag. Het aantal mensen met pijnklachten in nek, schouder en lage rug groeit. Hoe houden we het nog even vol zonder dat onze conditie eronder lijdt? Vijf deskundigen met ieder hun eigen expertise geven advies - ook geschikt voor wie niet van sporten houdt!