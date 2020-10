Trouwe klanten schieten taxichauffeur Rene te hulp na noodkreet: ‘Heb me 5 jaar de klere gewerkt’

Baan kwijt door corona ‘Ik krijg nu geld zonder daar iets voor te hoeven doen. Dat vind ik heel erg’

5 oktober Het ene na het andere bedrijf maakt bekend mensen te moeten ontslaan. Reden: corona. Er zijn minder vluchten, minder treinreizen, minder vakanties, minder festivals, en ga zo nog maar even door. Bas Bouman (55) uit Raamsdonksveer was operationeel projectmanager in de evenementenbranche. Hij kon, samen met zijn vrouw, vertrekken. ,,Als kleine kinderen hebben we aan de keukentafel zitten janken.”