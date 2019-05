TUI verwijdert eis kledingmaat 36-40 voor personeel per direct uit vacatures

In de bewuste vacature voor een functie aan boord stond vermeld dat vrouwen in een confectiemaat 36 tot 40 moeten passen. Voor mannen moest de kledingmaat tussen 46 en 52 zijn. Journalist Suzanne Mensen zag de vereisten staan en zwengelde op Twitter de online discussie aan. ‘Niet meer van deze eeuw’, stelde ze en kreeg daarbij bijval van andere twitteraars.

Verbaasd

TUI was zich niet bewust van de aanwezigheid van de gewraakte zinsnede in de vacature, zo laat woordvoerder Petra Kok weten. ,,Ik zag de discussie voorbijkomen op Twitter en het verbaasde mij ook dat dat in die vacature stond. Ik heb het meteen nagevraagd binnen het bedrijf. Tijdens de sollicitatieprocedure wordt er niet op die manier naar de kledingmaat gekeken en we hebben er nog nooit iemand op afgewezen.’’ Het bedrijf heeft ook personeelsleden met een grotere kledingmaat dan 40 aan boord van de vliegtuigen werken. ,,We hebben daar ook gewoon de kleding voor beschikbaar.’’



Als vrouw solliciteren met maat 40 of meer kan bij het bedrijf dus wel. ,,Het is zwaar werk, dus je moet fysiek in goede conditie verkeren. Met ongezond overwicht ben je voor de functie niet geschikt. Maar dat geldt ook als je kleiner bent dan 1,60 meter – dan kan je de koffers niet opbergen – of als je heel lang bent – als je boven de 1,90 bent, moet je constant bukken.’’

Veiligheidsoverwegingen

De maatvoorschriften zijn ooit voortgekomen uit veiligheidsoverwegingen, stelt Kok. ,,Deze voorschriften waren lange tijd gangbaar binnen de luchtvaart. In het vliegtuig is het belangrijk dat je fysiek fit bent: je moet wendbaar zijn en snel kunnen reageren. Daar is ooit uitgekomen dat je als vrouw maximaal maat S of M moet hebben, wat zich vertaalt in die kledingmaten.’’

Veel luchtvaartmaatschappijen zijn echter al van deze voorschriften afgestapt. ,,Wij in de praktijk dus ook, alleen stond dat zinnetje nog in die vacature, en dat is suf van ons. We hebben het intern besproken en vinden het niet nodig zoiets in de vacatures te zetten. Zowel voor vrouwen als mannen is het maatvoorschrift per direct uit de vacatures verwijderd.’’

Volgens arbeidsrechtenadvocaat Maarten van Gelderen heeft TUI er wijs aan gedaan de zinsnede uit de vacature te verwijderen. ,,Werkgevers hebben wel een wettelijk instructierecht - ze mogen voorschriften geven voor bijvoorbeeld de veiligheid of over hoe iemand representatief is voor het bedrijf. Er is ooit een rechtszaak geweest tussen KLM en een stewardess die haar haar gemillimeterd had. KLM zag dat liever niet, en de rechter gaf het bedrijf in deze gelijk.’’

Bij het voorschrijven van een maximale kledingmaat wordt dat lastig. ,,Dat iemand geen obesitas mag hebben en fysiek fit moet zijn om in een vliegtuig te werken vanwege de veiligheid, kan ik inkomen. Maar als je de rechter wil laten accepteren dat een werkneemster maximaal maat 40 moet hebben, dan moet je met wel heel overtuigend bewijs komen dat dat de veiligheid schaadt. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat je dat voor elkaar krijgt.’’

Enorme stap

De reactie van het bedrijf stemt Mensen tot tevredenheid. ,,Het is een enorme stap dat TUI hier zo op is teruggekomen, erg goed.’’

Ze ziet ‘ouderwetse’ voorschriften als deze het liefst zo snel mogelijk verdwijnen, uit alle sectoren. ,,Ik vind het fijn dat meiden met grote dromen en een kledingmaat groter dan 40 nu ook de kans krijgen om te solliciteren als stewardess, maar ik vind het vooral heel belangrijk dat TUI een statement maakt en de maatschappij hiermee een stuk dichter brengt naar het afschaffen van het ouderwetse schoonheidsideaal. Ik hoop dat veel maatschappijen en bedrijven zullen volgen.’’

