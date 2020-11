Tweede Kamer bekvecht over thuiswerken: ‘U moet zich kapot schamen’

Werkloos­heid licht gedaald in oktober, drukte bij UWV

8:25 De werkloosheid in Nederland is vorige maand licht gedaald. In totaal waren in oktober 406.000 mensen werkloos. Dat staat gelijk staat aan 4,3 procent van de beroepsbevolking, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tegelijkertijd kreeg uitkeringsinstantie UWV het drukker door de gedeeltelijke lockdown.