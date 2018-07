Uitgaansfotograaf Wesley (25) uit Bladel: 'Ik word elk weekend versierd'

VakantiewerkDe zomervakantie is niet alleen om uit te rusten en op te laden, maar ook om een extra zakcentje te verdienen. In deze serie vertellen zes jongeren over hun vakantiewerk. Werk dat net even anders is dan anders. Aflevering 2: festival- en nightlifefotograaf Wesley Maas (25) uit Bladel.

,,Gister had ik wel even een hoogtepuntje. Ik heb The Prodigy gefotografeerd. Wanneer maak je dat nou mee? In eerste instantie mocht het niet, maar met wat aandringen zo links en rechts mocht ik hen na het ondertekenen van een contract tóch fotograferen. Ik heb net de foto’s gemaild en ze vonden ze prachtig. Hoe tof is dat. Kan het zelf amper geloven.”

Dit is de tweede zomer dat Wesley fotografeert op festivals. Hij is begonnen als hobbyfotograaf. ,,Ja, zoals iedereen denk ik wel doet. Maar op een gegeven moment wilde ik meer. Ik heb toen een nieuwe camera gekocht en uitgeprobeerd tijdens een zomerfeest in ons dorp Bladel in Noord-Brabant. Een vriend van me zit in de organisatie en hun fotograaf was uitgevallen. Toen vroeg hij mij. Ik vond het wel spannend, maar ik dacht: ik doe gewoon m’n best en dan zien we wel. Ik kreeg goeie reacties. Vanaf toen is het balletje gaan rollen.”

Naast zijn baan als lasser fotografeert Wesley in de weekenden ook als nightlife-fotograaf. ,,Ik vind het heerlijk. De mensen hebben altijd goede zin. Ik kom op feesten waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Het zijn van die clubs die je op tv ziet. Zien en gezien worden. Flessen champagne erbij. Hier in het zuiden kennen we dat niet zo. Hier sta je met een biertje en dat is het dan wel. In Amsterdam is het uitgaan veel groter.''

,,Ik pak meestal zo’n vier, vijf kroegen of clubs op een avond. Vanaf 12 uur ‘s nachts begin ik met fotograferen, tot een uur of vier. Als ik binnen stap, verschijnt er meestal een grote glimlach op m’n gezicht. Ja, hoe zeg je dat. Het is de energie van zo’n avond. Er hangt zo’n aantrekkingskracht in de lucht. Heel bijzonder wel. Ik word ook wel ieder weekend versierd. Maar ik ga altijd alleen terug naar Brabant. Ik vind het ook niet zo gepast. Ik kom toch bij klanten over de vloer. En daarbij; ik ben interessant als ik een camera heb. Maar ben ik ook interessant zonder?”

Nabewerken

Wesley krijgt 40 euro per uur en verdient daarmee zo’n 160 euro op een avond. Daarvoor levert hij 50 foto’s per klant aan. ,,Het minst leuke van de job is het bewerken van de foto’s de volgende dag. Voor één uur fotograferen ben ik een half uur tot drie kwartier bezig met nabewerken. En die uren kan ik niet declareren. Maar ja, het hoort er wel bij.”