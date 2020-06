Uitspraken in eerste ‘coronazaken’: ‘Rechters buigen nog niet mee met de werkgever’

Loonoffer

,,Zaken over de uitbetaling van het loon zijn de meest dringende zaken die het eerst bij de rechter uitkomen”, zegt Kamerbeek. ,,In de uitspraken die tot nu zijn geweest, komt steeds naar voren dat een loonoffer niet kan worden doorgevoerd zonder instemming en al helemaal niet zonder overleg met de werknemer. Het feit dat er een coronacrisis is, is niet voldoende om het loon niet uit te betalen, is nu het oordeel van de rechter”, aldus Kamerbeek.



Ook wat betreft vakantiedagen trekt de rechter eenzelfde lijn. Een werkgever had zijn personeel thuis zitten omdat er geen werk was en bepaalde dat zij 20 procent van deze tijd als vakantie moesten opnemen. ,,Dat is een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden, aldus de rechter in Rotterdam, en dat mag alleen als je een zwaarwichtig belang hebt. Dat kun je niet zomaar afkondigen.” Met andere woorden: rechters buigen vooralsnog niet mee met de werkgever en arbeidsvoorwaarden worden door de rechter gerespecteerd, aldus Kamerbeek.



Dat gaat ook op als het gaat om ontslagzaken. Een werknemer vraagt bij ontslag vaak om een ‘billijke vergoeding’ waarbij diverse argumenten worden aangevoerd om de hoogte daarvan vast te stellen. Een rechter gaf aan dat hij zag dat het voor een werknemer in deze tijd moeilijker is om een baan te vinden en woog dat mee in de hoogte van de vergoeding. ,,Op basis van de rechtspraak die we nu hebben, wordt de werknemer in bescherming genomen”, aldus Kamerbeek. ,,Dat komt ook doordat werkgevers in de betreffende rechtszaken, volgens de rechters te kort door de bocht gingen en de noodzaak beter hadden moeten toelichten.”