Vergulder Steven (52) voorziet eeuwenoude panden en luxe jachten van gouden randje

Zij is zorgdirec­teur in coronatijd: ‘Of ik het allemaal nog trek? We hebben geen keus’

31 december Ina Kerkdijk (57), directeur woonzorg van ZorgAccent in Twente, staat sinds de corona-uitbraak elke dag van de week, 24 uur per dag paraat in de frontlinie om haar ‘troepen’ te leiden. Als het nodig is, springt de voormalig psychiatrisch verpleegkundige zelf ook bij op de werkvloer. „Het was een bizar jaar. Een héél bizar jaar!”