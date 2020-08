Vier tips om presenteren onder de knie te krijgen

’s Zomers hebben we meer tijd voor onszelf: de perfecte gelegenheid om stappen te maken op loopbaanvlak. In deze serie geven de experts je wekelijks hun beste tips om meer uit je carrière te halen. Vandaag: presenteren.

Hoe houd je de aandacht van je publiek vast en breng je je boodschap overtuigend over, zowel online als offline? ‘Zorg voor een lekkere binnenkomer.’

Valkuil 1: Je boeit je publiek niet

Je hebt niet helder voor ogen wat je boodschap is of kunt die niet boeiend overbrengen. Gevolg: je publiek haakt af.

Wat kun je doen? Allereerst: zorg voor een lekkere binnenkomer.

Pitch- en presentatie-expert Roeselien Wekker: ,,Begin met een quote, een anekdote, een statement of een vraag. Zorg dat je toehoorders direct het gevoel hebben: opletten, want dit wordt leuk of interessant.” Met voorbeelden en anekdotes mag je sowieso scheutig zijn, zegt presentatiecoach Serge van Rooij, auteur van het boek Waar laat ik mijn handen? ,,Mensen zijn daar gek op, dan wordt de materie die je vertelt helder en onthouden ze het ook beter.”

Daarnaast: los een probleem op voor je publiek, vervul een behoefte. Wekker: ,,Beantwoord voor je publiek de vraag: what’s in it for me? Je hoeft niet letterlijk uit te leggen wat jouw presentatie ze oplevert, het is vooral belangrijk dat de ander zich herkent in hetgeen wat je zegt en er meer van wil weten.”

Quote Een trucje om je krachtiger te voelen: de supermanpo­se. Ga voordat je begint een paar minuten met je benen wijd staan en je handen in je zij Serge van Rooij, presentatiecoach

Valkuil 2: Je zenuwen zitten je in de weg

Je krijgt knikkende knieën, zweetaanvallen en een knalrood hoofd als je voor een groep mensen moet staan.

Wat kun je doen? Van Rooij: ,,Besef dat het normaal is en accepteer het. Veel mensen gaan ertegen vechten. Dat werkt averechts. Zeg liever tegen jezelf: ik heb er zin in, I’m excited. Er is ook een trucje om je krachtiger te voelen: de supermanpose. Ga voordat je begint een paar minuten met je benen wijd staan en je handen in je zij – dat werkt echt.”

Valkuil 3: Je publiek voelt zich niet aangesproken

Vooral online lastig: je kijkt steeds naar het scherm, in plaats van in de webcam. Voor je publiek lijkt het dan alsof je met heel andere dingen bezig bent. Of nog erger: je kijkt ze wel aan, maar hebt geen idee wie je voor je hebt.

Wat kun je doen? Het eerste is simpel: kijk bewust in je webcam. Een trucje dat voor Van Rooij goed werkt: hij verkleint het scherm van de meeting en plakt dat zo dicht mogelijk onder zijn webcam, zodat het in ieder geval lijkt alsof hij in de camera kijkt.

Het tweede, weten wie je publiek is, is de essentie van je presentatie. ,,Als je niet goed weet voor wie je spreekt, bereik je je luisteraar niet”, zegt Wekker. ,,Voor een groep kleuters breng je je boodschap heel anders over dan voor een groep vakgenoten.”

Quote Wat moeten mensen echt onthouden? Stel dat je een artikel zou moeten schrijven over je presenta­tie, wat zou de kop zijn? Serge van Rooij, presentatiecoach

Valkuil 4: Je presentatie is te lang

Je stopt álles wat je over je onderwerp weet in je presentatie. Een natuurlijke neiging, zegt Van Rooij, maar het heeft geen zin: ,,Mensen onthouden maar 10 procent.”

Wat kun je doen? Van Rooij: ,,Bedenk: wat moeten mensen echt onthouden? Stel dat je een artikel zou moeten schrijven over je presentatie, wat zou de kop zijn? Denk bij elk sheet: voegt dit iets toe? Zo niet, weg ermee.”

Wil je meer weten over overtuigend presenteren? Bekijk het cursusaanbod op intermediair.nl/presenteren

Angst voor presenteren? Met deze drie tips verdwijnt je angst als sneeuw voor de zon.