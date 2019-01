Vrijgezelle 30-plusvrouwen in Chinees pretpark krijgen extra ‘date-dagen’

Alleenstaande vrouwelijke personeelsleden die werken bij een pretpark in de Chinese stad Hangzhou krijgen voortaan acht extra vrije dagen om een levenspartner te vinden. Het zogenoemde datingverlof is alleen bedoeld voor werknemers die 30 jaar of ouder zijn.

Het gaat om werknemers van het Hangzhou Songcheng pretpark dat is gewijd aan de culturele hoogtepunten van de Song-dynastie (960 tot 1279 na Christus). In het pretpark is het aantal mannelijke en vrouwelijke personeelsleden gelijk, maar volgens de directie werkt het merendeel van de 30-plusvrouwen er in staffuncties achter de schermen. ,,Daardoor komen ze niet of nauwelijks in contact met mannelijke bezoekers die potentiële relatiepartners zouden kunnen zijn’’, aldus een directielid in de South China Morning Post.

De recent ingevoerde datingdagen zijn niet het hele jaar opneembaar, maar alleen in de periode waarin het Chinese nieuwjaar wordt gevierd. Dat valt dit jaar op 5 februari. Rond die feestdag nemen veel Chinezen een week vrij om familie in hun geboortestreek te bezoeken, maar de vrijgezelle pretparkmedewerksters krijgen er met behoud van salaris dus nog acht extra bij om meer tijd te kunnen investeren in het vinden van een man.

In de Chinese cultuur worden alleenstaande vrouwen van rond de 30 jaar soms gezien als ‘mislukt’, omdat ze nog altijd geen partner hebben. De South China Morning Post liet een expert aan het woord over die tendens. ,,Veel Chinezen denken nog steeds onterecht dat er iets mis is met vrouwen die op die leeftijd nog geen man hebben.’’

Voor zover bekend is het Hangzhou Songcheng pretpark het eerste en enige bedrijf in China dat de opmerkelijke maatregel heeft ingevoerd. De firma heeft nog geen klachten gehad van mannelijke vrijgezellen die ook extra dagen willen. Volgens de directie werken de mannelijke personeelsleden vooral in buitenfuncties, waardoor ze uiteindelijk wel een de vrouw tegen zullen komen.