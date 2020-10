Waarom bedrijven zo graag ingewikkelde Engelse functienamen gebruiken

Kandidaten

Maarten Naaijkens van Nationale Vacaturebank ziet de ingewikkelde functietitels vooral veel bij start-ups voorbijkomen. ,,Zulke bedrijven willen hun vacatures op een leuke manier vormgeven en poetsen de functies op. Het zijn vaak hele eenvoudige banen en door ze op te leuken proberen ze aandacht te trekken van kandidaten.” Maar of dat slim is? ,,Vind je daardoor die gemotiveerde collega die bij de functie past? Ik vraag het me af”

Een duidelijkere functietitel bedenken is nog niet zo makkelijk. ,,Bedrijven zijn vaak zo gewend dat de functie zo heet. Ik hielp laatst een IT-bedrijf bij het vinden van een technisch consulent. Maar die titel zei niet zo heel veel over de functie. Uiteindelijk zijn we op ‘datamigratie consultant’ gekomen. Dat is een stuk specifieker.” Een hele functie omschrijven in een titel is onmogelijk, zegt Nobels. ,,In de vacaturetekst vertel je wat iemand moet doen en wat diegene moet meenemen. Dat samen geeft een beeld van de baan.”