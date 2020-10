Waarom ‘gewoon naar je intuïtie luisteren’ eigenlijk flauwekul is

Transgen­der op werk: ‘De directeur vond mijn nagellak en oogschaduw niet kunnen’

11 oktober Vandaag is het internationale Coming Out Day. Op deze dag is er ook aandacht voor lhbti-werknemers. Want uit de kast komen op het werk is niet altijd even makkelijk. Remke Verdegem (61) vertelde haar collega’s tien jaar geleden dat ze zich meer vrouw dan man voelde. Zij werd in haar transitie gesteund, maar dat geldt niet voor iedere transgender persoon.