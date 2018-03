Werken op Goede Vrijdag, 6 redenen waarom dat ideaal is

1. Forenzen was nog nooit zo makkelijk

Dat zoveel mensen vrij zijn, geeft de werkende een goede start van de dag: de normale files zijn verdampt, en in de trein kan je opeens zitten. Sterker nog, je bent de enige in de coupé, dus je kan op je gemak alle stoelen uitproberen. En straks wéér als je terug naar huis gaat.

2. Niemand is er, dus je kan het rustig aan doen

Een bedrijf waar het overgrote deel van het personeel er niet is, draait toch niet op volle toeren. Belangrijke beslissingen worden genomen na het Paasweekend, als de baas ook weer terug is van zijn golftripje naar de Algarve. Klanten, opdrachtgevers: die zijn er allemaal ook niet. Wat je vandaag gedaan krijgt, is mooi meegenomen.

Wat je verder kan doen? Je andere collega's die ook werken - je lotgenoten - beter leren kennen. Alle soorten koffie uit de automaat proberen. Een kantoorstoelenrace houden over de lege afdeling. Ideaal moment om out-of-the-box te denken, die Goede Vrijdag. En als je iets eerder weggaat, kijkt waarschijnlijk niemand raar op.

3. Of: je komt eindelijk aan werken toe

Omdat er zoveel mensen niet zijn, gaat de vrijdagvergadering niet door. Het dagelijkse teamoverleg ook niet. En die pietluttige collega die altijd wat aan te merken heeft op je rapporten? Paaseieren aan het schilderen met de kinderen. Had je nog werk liggen waar je maar niet aan toe komt? Zo'n feestdag is het moment om daar een keer een deuk in te slaan. Dan ga jij na de Pasen weer een stuk minder gestrest aan de slag.

4. Vandaag niet vrij, maar op een beter moment wel

Bij het overgrote deel van het bedrijven werkt het zo: als jij op deze feestdag niét vrij bent, kan je een ander moment kiezen waarop je dat wel bent. Een dag waarop het beter weer is, bijvoorbeeld. Weersverwachting voor de rest van deze dag: bewolkt, 13 graden, later regen. Blèh.

5. Je bent niet vrij met de rest van Nederland

Dat je vandaag moet werken, kan ook een zegen zijn. Je hoeft dus niet met hordes toeristen door de Keukenhof te lopen of gehaktballetjes te eten bij een Zweedse meubelgigant. Je vermijdt ook nog de overvolle supermarkt waar iedereen nu zijn Paasboodschappen doet. En jij hoeft ook niet de kinderen bezig te houden in de kinderboerderij/speeltuin/pretpark/je eigen ontplofte woonkamer. Dat doet je partner, die wél vrij is. Wie lacht er nu het laatst?

6. Vergeet niet: je bent een held dat je er zit

Waarschijnlijk hoef je vandaag niet veel te doen, maar als er iets misgaat... Dan ben jij er om het op te lossen. Jij hebt hart voor de zaak en houdt die tent draaiende. Daar is iedereen je dankbaar voor. Dat voelt goed, de redder in nood zijn. Daar mag je best trots op zijn!