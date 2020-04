Werknemers evenementen zitten zonder werk, maar wat kunnen zij nog wél doen deze zomer?

Andere (bij)banen om de zomer te overbruggen



Zou jij de komende maanden aan de slag gaan als barmedewerker, festivalmedewerker of opbouwer bij verschillende evenementen? Dat gaat tijdelijk niet. In deze beroepsgroepen is nu juist wél veel werk te vinden, misschien is het wat voor je. We pikken drie functies voor je er uit:



- Post- en pakketbezorger

Veel meer mensen laten nu pakketjes thuisbezorgen en dat betekent meer werk voor post- en pakketbezorgers. Daarom heeft PostNL verschillende vacatures uitstaan. Via uitzendbureau Manpower kun je aan de slag als postbezorger voor PostNL in de buurt van Valkenswaard. Je haalt de post op en bezorgt deze vervolgens in een wijk in de buurt. Ga je liever aan het werk in een magazijn? Bij verschillende distributiecentra zoeken ze orderpickers. Zo heeft Timing een vacature uitstaan voor orderpicker bij DHL.



- (Heftruck)chauffeur

Voor ervaren heftruckchauffeurs is nu voldoende werk. Ook chauffeurs met een C(E)-rijbewijs op zak, kunnen aan de slag bij verschillende logistiek en transportbedrijven. Maar als je dat nog niet hebt, biedt PDZ Uitzendbureau je de kans om je groot rijbewijs intern te halen zodat je zelfstandig als trailerchauffeur aan de slag kan. Voor die tijd werk je eerst zes maanden in het magazijn en houd je je onder meer bezig met het verzamelen van orders.



- Klantenservicemedewerker

Klantenservices van grote webshops draaien momenteel overuren. Ook bij supermarkt Lidl stromen de vragen binnen over de verschillende producten. Via uitzendbureau Timing kun je bij Lidl aan het werk als klantenservice medewerker. Je volgt eerst een training om het vak te leren en daarna sta je de klanten telefonisch te woord en help je ze verder. Ook via Walters People zoeken ze klantenservice-medewerkers voor verschillende opdrachtgevers.