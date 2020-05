Werknemers Twitter mogen zo lang thuis blijven werken als ze willen, zegt ceo

Vanwege de coronacrisis werkt personeel wereldwijd thuis. Maar ook als het weer veilig is om de deur uit te gaan, hoeven medewerkers van Twitter zich niet meer te melden op kantoor. Het is aan het personeel zelf of ze terug willen keren naar de werkplek of niet, aldus ceo Jack Dorsey.

Hij maakte de beslissing bekend aan het personeel in een e-mail, meldt Buzzfeed News. De ceo verwacht niet dat de kantoren van het Amerikaanse bedrijf ergens voor september weer open kunnen. Werknemers die voor hun taken fysiek aanwezig moeten zijn in het pand – zoals mensen die het serveronderhoud doen – zullen moeten terugkeren, maar voor de rest van het personeel geldt dat de keus aan hen is. Als ze voortaan altijd thuis willen werken, ook als de coronacrisis voorbij is, dan mag dat.



Het bedrijf kondigde ook aan vrijwel alle werkreizen te schrappen tot september en dat alle geplande evenementen voor de rest van dit jaar worden geannuleerd. Tot slot wordt de vergoeding die werknemers kunnen krijgen voor thuiswerkbenodigdheden verhoogd tot 1000 dollar (922,30 euro).

Voorzorgsmaatregelen

Begin maart moedigde Twitter de bijna 4000 medewerkers al aan zoveel mogelijk vanuit huis te werken vanwege corona. Andere techbedrijven zoals Microsoft en Google volgden dat voorbeeld. ,,De laatste paar maanden hebben we gezien dat het lukt’’, verklaart een woordvoerder tegen NBC News. ,,Dus als de functie en persoonlijke omstandigheden van werknemers het toelaten dat ze thuiswerken en als zij dat willen blijven doen, dan gaan we dat regelen. En als ze dat niet willen, zijn ze op kantoor net zo welkom, met enkele extra voorzorgsmaatregelen en als we van mening zijn dat het veilig is om terug te keren.’’

Quote Ik denk oprecht dat we niet meer teruggaan naar hoe het vroeger was Jennifer Christie, HR-directeur Twitter

Voor de uitbraak van het coronavirus keek Twitter overigens al naar mogelijkheden om personeel meer vanuit huis te laten werken. De gebeurtenissen rond het virus zorgden ervoor dat dit plan versneld uitgevoerd moest worden. Ook de sceptici in de eigen gelederen zijn inmiddels overtuigd, laat HR-directeur Jennifer Christie weten. ,,Mensen die er terughoudend tegenover stonden, komen erachter dat het thuiswerken hen goed doet. Managers die dachten dat ze nooit op afstand teams zouden kunnen aansturen, zullen daar nu anders over denken. Ik denk oprecht dat we niet meer teruggaan naar hoe het vroeger was.’’