Weten wat je leidinggevende verdient, laat je harder werken

Voor het onderzoek van Harvard Business School en UCLA’s Anderson School of Management werd een experiment uitgevoerd met 2060 medewerkers van een grote Amerikaanse bank. De onderzoekers keken naar verschillende aspecten van het werk die iets zeiden over hoe goed de werknemers hun best deden. Er werd onder meer bestudeerd hoeveel e-mails er verstuurd en ontvangen werden en op welk tijdstip dat was. Zo konden de onderzoekers berekenen hoeveel uur de werknemers op kantoor doorbrachten.

Verschil in rangorde

Loonkloof

De onderzoekers raden werkgevers aan goed na te denken over hoe en wanneer ze salarisverhogingen uitdelen. Gezien de resultaten zou het effectiever kunnen zijn om alleen een hoger salaris te geven als iemand ook in functie omhoog gaat, en werknemers met dezelfde functie niet ongelijk belonen. ,,Een verschil in functietitel of verantwoordelijkheden is genoeg voor mensen om heel anders te denken over een verschil in salaris.’’