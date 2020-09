‘Wij vrouwen worden opgevoed met het idee dat we lief moeten zijn’

Honderden vrouwen per jaar begeleidt Nancy Poleon (46) in hun weg naar zelfverzekerdheid, maar haar eerste ervaring op dit gebied deed ze al op als tiener. Bij haar moeder, om precies te zijn. ,,Het was 1993. Na mijn atheneum zou ik in Engeland gaan studeren en ik had mijn moeder overgehaald me met de auto te brengen’’, vertelt Poleon. ,,Die auto zat stampvol, het was de tijd vóór TomTom en tot overmaat van ramp moest mijn moeder voor het eerst in haar leven links rijden. Ze vond het reuzespannend, maar dééd het wel. Laatst zei ze tegen mij: je hebt geen idee hoe vaak je met jouw plannen mij het zelfvertrouwen hebt gegeven om dingen maar gewoon te doen, ook al dacht ik dat ik het niet kon.”