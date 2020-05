Wil je vaker staand werken? ‘Koppel het aan een taak’

Grote kans dat je zit als je werkt; in veel functies zijn we dat zo gewend. In het kader van een onderzoek mochten medewerkers van een callcenter dat eens anders doen.



Zes maanden lang werden er twee groepen gevormd. In de ene groep mochten de werknemers kiezen of ze hun werk staand of zittend wilden doen, in de andere niet. Afwisselend staan en zitten bleek maar liefst 46 procent productiever. Degenen die mochten kiezen uit staand of zittend werken, bleken gemiddeld 1,6 uur te staan.