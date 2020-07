Willem (41) kan in Canada echt boer zijn: ‘In Nederland konden we niet verder’

Wat zie je als je uit het raam kijkt?

„Ruimte. Dat is er hier volop. Als ik naar de buurman ga, neem ik de auto. Alle boerenbedrijven in Canada zijn groot. Schaalvergroting is geen enkel probleem. Dat is ook nodig om te overleven. Daar kun je lang of kort over doen, maar als kleine boer red je het simpelweg niet. Ik heb een vrouw en vijf kinderen. De boerderij moet geen last zijn, maar een gezonde onderneming met mogelijkheden voor de toekomst. Als die mogelijkheden worden afgeknepen, zoals in Nederland, dan houdt het op. Alles wat je dan nog aan je bedrijf besteedt, wordt tijdverspilling.”