Ziekteverzuim door werkstress kost bedrijven 8100 euro per werknemer, per jaar

De kosten van werkverzuim veroorzaakt door werkstress lopen op, meldt TNO. Afwezigheid van gestrest personeel kostte het Nederlandse bedrijfsleven 2,8 miljard euro in 2017. In Noord-Holland is de druk op werknemers het hoogst. Daar kampt 19 procent met burn-outklachten.'

Van alle Nederlandse werknemers had 1,3 miljoen in 2018 last van burn-outklachten. Ruim een derde van alle Nederlanders wijt dat aan werkdruk of werkstress. Dat blijkt uit onderzoek van TNO dat vandaag wordt gepresenteerd voor de Week van de Werkstress.

Friesland

Een week die hard nodig is volgens het onderzoeksbureau. ,,Werkstress is al heel lang een probleem en we zien dat steeds meer werknemers er last van hebben. Dus we blijven de noodklok luiden,” zegt onderzoeker van TNO Wendela Hooftman.

In de Randstad zijn de problemen relatief gezien het grootst. De provincie Noord-Holland spant de kroon: ruim 19 procent van de werknemers kampt er met burn-outklachten. Ook Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland scoren ruim boven het gemiddelde van 17,3 procent. De Friese werknemer heeft beduidend minder last van burn-outklachten, deze provincie scoort het laagst (15 procent).

Onderwijs

Volgens onderzoeker bij TNO Wendela Hooftman zijn er al jaren grote verschillen te zien tussen de provincies. ,,Dat heeft te maken met het type werk dat men doet. In de Randstad is de zakelijke dienstverlening goed vertegenwoordigd, een sector waarin veel burn-outklachten voorkomen. Hetzelfde zien we in de ICT gebeuren.”

Dat in bijvoorbeeld Overijssel minder werknemers uitvallen door werkstress, valt volgens Hooftman te verklaren door bijvoorbeeld de aanwezigheid van landbouwbedrijven. In deze sector hebben werknemers relatief gezien minder vaak last van werkstress.

De meeste werkstress wordt ervaren in het onderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de leraren last heeft van burn-outklachten.

Verzuim

Ook het verzuim is het afgelopen jaar gestegen. Vorig jaar verzuimden alle werknemers in Nederland samen 11 miljoen dagen. In 2017 was dat nog een miljoen dagen minder. Een flinke kostenpost voor werkgevers: ziekteverzuim veroorzaakt door werkstress kostte in 2017 gemiddeld 8100 euro aan loondoorbetaling per werknemer. In totaal kostte verzuim door werkstress het Nederlandse bedrijfsleven 2,8 miljard euro. Ter vergelijking: in 2016 was dit nog 2,5 miljard.

Online

Maar waarom zijn werknemers zo gestrest? Volgens TNO is toenemend technologiegebruik een van de oorzaken. Van alle werknemers gebruikt 60 procent bijna de hele dag gebruik van de pc of smartphone. Van de werknemers die bijna de hele dag online zijn, geeft bijna de helft aan te verzuimen door werkstress. Bij mensen die maar af en toe de PC of smartphone gebruiken voor de communicatie, is dat ‘slechts’ 22 procent.

Bijna een derde van de ondervraagden ervaart een informatie-overload: zij krijgen zo veel informatie binnen dat ze het niet meer kunnen verwerken. Daarvan verzuimt meer dan de helft door werkstress.

Werknemers in Noord-Holland geven het vaakst aan de hoeveelheid informatie niet aan te kunnen. ,,In de Zuidas zitten veel financiële bedrijven, die sector scoort met veertig procent ruim boven het gemiddelde,” zegt Hooftman. Werknemers in Groningen geven aan het minst last te hebben van deze informatie-overload. Daar geeft iets meer dan een kwart van de werknemers aan last te hebben van teveel informatie die tot hen komt op een dag.

Bereikbaar

Het onderzoek van TNO laat ook zien dat 47 procent van de Nederlandse werknemers vaak of altijd buiten werktijd bereikbaar is. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat deze mensen meer werkstress ervaren, zegt Hooftman. Daar is door de onderzoekers geen verband tussen gevonden. ,,Opvallend is het wel. Zeker omdat we het de laatste tijd zoveel hebben over het recht op bereikbaar zijn.”

Aanpak

TNO pleit voor een bredere aanpak om de werkstress op de Nederlandse werkvloer te verlagen. ,,Om werkstress tegen te gaan wordt vaak maar op één ding gefocust, dan krijgen werknemers bijvoorbeeld een mindfulcursus. Zo’n training is heel goed, maar er is meer nodig.’’ Werkgevers moeten stressfactoren op de werkvloer opsporen. Ervaren werknemers bijvoorbeeld een informatieoverload, dan kan een ‘digital detox’ een mogelijke oplossing zijn. ,,Wij als maatschappij moeten anders naar werk en wat dat met ons doet gaan kijken. Als we werkstress effectief willen bestrijden, moeten we de zaken grootser aan gaan pakken.’’

