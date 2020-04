Zo kun je als ‘niet-vitaaltje’ bijdragen in de strijd tegen corona

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking Druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress in je werk. Vandaag: wat te doen als blijkt dat je beroep niet ‘vitaal’ is.

De coronamaatregelen trekken een dikke streep door Nederland. Aan de ene kant: de vitale beroepen, die koste wat kost door moeten gaan. Aan de andere kant: de ‘niet-vitaaltjes’, de meesten van ons. Laten we eerlijk zijn: dat is best even slikken. Je bouwt je hele leven om je werk heen. Je doet jarenlang je stinkende best. Komt er één virusje en blijkt opeens dat je baan helemaal niet zo doorslaggevend is als je had gehoopt. Deze columnist en prater-van-beroep kan erover meepraten. En de beroepen die we jarenlang voor lief hebben genomen (de zuster, schoonmaker, docent, vakkenvuller) blijken nu opeens wel vitaal.

Bullshit job

Het is uiteraard niet zo dat niet-vitale beroepen per definitie onbelangrijk zijn. Een niet-vitale baan is heus niet gelijk een bullshit job. Maar het geeft te denken: blijkbaar is het dus ook weer niet zo’n groot probleem als je werkzaamheden een poosje worden opgeschort. Het is ontnuchterend te ontdekken dat je beroepsmatig niet veel bij te dragen hebt aan de huidige situatie. Om het anders te stellen: je hebt momenteel een groep mensen die iets fundamenteels kan bieden, en een groep mensen wiens taak het is vooral even niet in de weg te lopen. Bedenkt u zelf tot welke van de twee groepen u behoort.

Wat kun je dan wél doen om je nuttig te maken? Thuis zitten, voor dierbaren zorgen, gezond blijven en wachten tot de storm overwaait: ik weet dat het allemaal meehelpt, maar het voelt niet als genoeg. Gelukkig blijken er legio andere manieren om behulpzaam te zijn in deze coronacrisis.

Je kunt bloed geven aan bloedbank Sanquin, die een grootschalig onderzoek doet naar corona in Nederland. Je kunt je opgeven als vrijwilliger voor Ready2Help van het Rode Kruis - als er in jouw buurt hulp nodig is, word je gebeld. Je kunt jezelf een basiscursus corona geven, zodat je je omgeving beter kunt voorlichten en misinformatie kunt stoppen. De John Hopkins Universiteit in de VS heeft een gratis online-cursus epidemiologie. En je kunt zorgen dat je simpelweg niet al te veel moppert of klaagt, dat je vooral spreekt als je iets constructiefs of positiefs bij te dragen hebt. Verder kijken dan je eigen belang is (zeker in deze tijden) een deugd. Zo bekeken kunnen zelfs de niet-vitaaltjes een steentje bijdragen.

Onder de radar

Tot slot, iets waar we allemaal de verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Ondersteun de groepen die in deze crisis van de radar dreigen te vallen: zij die het moeilijk hebben of om een praatje verlegen zitten. Heb je tijd over, klim dan in de telefoon. Als we ons allen als taak stellen drie van hen op te bellen, verspreidt onze liefde zich sneller dan het virus.

