Zo werkt Nederland vandaag thuis: ‘Halverwege de ochtend stap ik onder de douche’

Stan Snijders (43) is vice president van Jobrapido. Omdat het hoofdkantoor in Milaan staat, hadden ze al een beleid gemaakt voor thuiswerken. ,,We hebben een nieuwe tool om met elkaar te communiceren via video. Ook delen we tips hoe waar je op moet letten als je thuis werkt en hoe je het leuk houdt. Want het klinkt heel romantisch, thuis zitten, maar na een week is dat gevoel wel verdwenen.’’



Samen met zijn vrouw werkt hij nog aan de keukentafel. Maar ze zijn van plan om een bureau op de slaapkamer te zetten. Want met drie kinderen thuis kan werken best lastig zijn. ,,Het is best een uitdaging om de kinderen bezig te houden. Je moet je soms even afzonderen om te kunnen werken’’, zegt hij. ,,Ook kan ik bijvoorbeeld wat doen als de kinderen slapen. Al kan je ze soms best achter een filmpje zetten.’’



Het is best wennen voor Snijders om thuis te werken. Het liefst is hij gewoon op zijn kantoor. ,,Dat vind ik het allerleukst’’, geeft hij toe. ,,Maar we zijn een digitaal bedrijf, dus we hebben het geluk dat we eigenlijk alleen een laptop nodig hebben. Dan kunnen we overal functioneren.’’