Zo wil de ex-directeur van eBay ons land veilig heropenen: ‘Weg met die wachtrijen!’

Zzp’er Janneke (42) verdeelt samen met anderen 18 miljoen euro: ‘Nooit gedacht hier blij mee te zijn’

6 mei In veel gemeenten hebben zelfstandige ondernemers een beroep gedaan op de Tozo-regeling. De gemeente Utrecht heeft sinds het uitbreken van de coronacrisis bijna 18 miljoen euro uitgekeerd. In totaal deden 9400 zzp’ers een beroep op de regeling. Dat is bijna een derde van het totaal in de stad.