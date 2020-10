Zzp’er heeft het zwaar maar geeft niet op: ‘45 procent maakte geen gebruik van eerste steunpakket'

Hoe erg zijn zzp’ers nu geraakt door de coronacrisis? ZZP Nederland (50.000 leden) onderzocht het deze zomer samen met andere zzp-organisaties. Ruim twee derde van de zelfstandigen had minder inkomsten vanwege de coronamaatregelen. 55 procent van de zzp’ers denkt zonder aanpassingen verder te kunnen, 27 procent zoekt wel naar manieren om de onderneming aan te passen, 12 procent is op zoek naar andere activiteiten in een ander beroep en 6 procent wil zijn bedrijf beëindigen en gaan solliciteren naar een vaste baan, nog eens 14 procent van de zzp’ers denkt over loondienst in de toekomst.