41 chauffeurs rijden al bellend langs politiecontrole in Eersel

Frits Hoefnagels (60) voor de 75e keer naar Eersel kermis met 'zijn' lunapark

2 juli EERSEL - De kermis verandert. Het moet hoger, wilder en harder. Niet voor Frits Hoefnagels (60). Zijn familie komt al 75 jaar naar de Eerselse kermis met het lunapark. In al die jaren is er eigenlijk weinig aan de attractie veranderd. Het is en blijft in ieder geval hard werken.