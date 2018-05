Afstuderen in een Knegselse theaterzaal

KNEGSEL - Eigenlijk speelt 't Ros nooit in deze periode. Maar toch heeft de decorploeg van de Knegselse vereniging het lokale gemeenschapshuis weer omgetoverd tot theaterzaal. De reden is dan ook een bijzondere. Verenigingslid Jules Keeris (24) gebruikt dit weekeinde het stuk 'De Winter onder Tafel' als afstudeerproject voor zijn opleiding aan de Fontys Academie voor Theater.

Hij neemt daarmee de regie in handen van een speciale voorstelling bij de club waar hij het vak is ingerold. ,,Ik kreeg het toneel inderdaad met de paplepel ingegoten," lacht Keeris op het podium van de Leenhoef in Knegsel. ,,Toch is het niet zo vanzelfsprekend dat je dan een toneelopleiding gaat volgen. Ik heb na het Rythovius in Eersel ook eerst commerciële economie gestudeerd. Maar tijdens die studie heb ik altijd gezegd dat ik daarna de toneelkant op zou gaan."

Dat kwam vooral door zijn docente drama op de Eerselse middelbare school. Zij ontstak de liefde voor toneel. Drama werd zelfs een examenvak voor Keeris. Al die tijd bleef hij zelf ook spelen bij 't Ros. Later ging Keeris ook regisseren. Maar deze voorstelling is wel heel anders van aard. Keeris: ,,Normaliter houdt onze vereniging rekening met de verwachting van het publiek. Nu heb ik het helemaal ingericht naar mijn eigen ideeën. Dat is ook logisch, het is nu mijn afstudeerproject." Dat betekent dat er dit weekeinde ook een afvaardiging vanuit Fontys naar Knegsel komt. ,,Zowel mijn docent als een externe beoordelaar komen kijken."