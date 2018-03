ANALYSE: Crisis Eersel was ook schone lei

Verkiezingen / analyseEERSEL - De hoogopgelopen kwestie over het Knegselse vakantiehuis heeft ook wat opgeleverd: een coalitie die steviger in het zadel zit dan daarvoor. Maar de oppositie heeft minder in te brengen.

Of er al sprake was van een smeulend vuurtje, of dat het om een onverwachte ‘vlam in de pan’ ging? Niemand van de Eerselse raad weet het achteraf écht met zekerheid te zeggen. Zeker is dat de bestemmingskwestie rond het vakantiehuis aan de Breemakkerweg in Knegsel de verhoudingen in de Eerselse politiek volledig op zijn kop zette.

De vraag of de woningeigenaar recht had op een woonbestemming voor zijn huis in de Knegselse bossen zorgde in 2016 voor een dramatische breuk tussen het college en de raad. Een breuk waarvan de effecten nog lang en pijnlijk voelbaar waren.

Want na de val van het college was het brokken rapen in de Eerselse politiek. De Breemakkerweg-kwestie trok een vernietigend spoor door de CDA-fractie, die twee dissidenten (Jan van Ham en Jacqueline Wouters-Woestenberg) op dit dossier zag vertrekken. De al minimale meerderheid van de coalitie (9 zetels tegenover 8) was daarmee van de baan.

In dit versnipperde politieke landschap bleek het vormen van een nieuw (stabiel) politiek verbond een lastige noot om te kraken. Dat begon al bij het vertrek van Wouters-Woestenberg uit het CDA: zij sloot zich aan bij de grootste oppositiepartij Eersel Anders.

Extra pijnlijk voor de christendemocraten: juist dit raadslid bracht - tegen de partijdiscipline in - de beslissende stem uit die het einde van het college betekende. Het maakte dat Eersel Anders en CDA als water en vuur het formatieproces ingingen. Een andere complicerende factor was de wens van coalitiepartijen om dezelfde wethouders terug in het zadel te krijgen.

Comeback

Ondertussen stond voormalig burgemeester Anja Thijs (fotootje) door de moeizame onderhandelingen noodgedwongen maanden alleen aan het roer. De burger keek onthutst naar wat zich allemaal in en rondom het gemeentehuis afspeelde.

Nog groter was de verwondering toen hetzelfde college daadwerkelijk een comeback op het pluche kon maken, door gedoogsteun van oppositiepartij VVD aan coalitiepartijen CDA, D66 en PvdA-GroenLinks. Het vertrouwen van de burger in de Eerselse politiek had tegen die tijd al een flinke deuk opgelopen.

Tweede kans

Zowel raad als college had daarna iets goed te maken. Wethouders Chris Tönissen, Liesbeth Sjouw en Ria van der Hamsvoord waren blij met de tweede kans. Hun terugkeer kon je daarmee - met een beetje fantasie - een nieuw begin noemen. Maar was er met de comeback van de wethouders en het gedoogakkoord ook daadwerkelijk sprake van de schone lei die de gemeentelijke politiek zo hard nodig had? En: is de val van het college daarmee ergens goed voor geweest?

Als je het aan oppositiepartijen Eersel Anders, Leefbaar Eersel en Kernbeleid vraagt, dan krijg je een ontkennend antwoord. Bepaald niet verrassend, want door het gedoogakkoord zit de coalitie weer stevig in het zadel (10 zetels tegenover 7). De oppositie komt er - zeker in de dossiers die er toe doen - sindsdien nauwelijks nog aan te pas.

Hoe onbevredigend ook voor deze partijen, de rust is daardoor weergekeerd in de Eerselse raadzaal. De heldere, afgebakende afspraken in het gedoogakkoord hebben hier eveneens aan bijgedragen. Ook oud-burgemeester Thijs heeft een niet onbelangrijke rol gespeeld in het verbeteren van de verhoudingen in de raad. Na de crisis bemiddelde zij tussen de fracties en voerde zij gesprekken met raadsleden. Bij het CDA staan na het vertrek van de twee ‘dissidenten’ alle neuzen weer dezelfde kant op. Dit is de stabiliteit binnen de partij én de coalitie ten goede gekomen.

In belangrijke dossiers als het accommodatiebeleid, de geurnormen voor veehouderijen en recent nog de Breemakkerweg, konden daardoor, weliswaar niet zonder stevige discussies, knopen worden doorgehakt. Dankzij de betere verstandhouding tussen de politieke fracties waren de wethouders in staat om hun werk af te maken.