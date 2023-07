Anja Das, klein van stuk maar groots in daden

Het leven is soms een pikzwarte flipper­kast: de catchy kunst van Coen van Rooij

EINDHOVEN - In zijn solo-expositie ‘Never mind reality’ bij Salon Veneman in Eindhoven rekent Coen van Rooij af met een moeilijke periode in zijn leven. Met onder meer een springplank en een flipperkast verbeeldt hij mentale ontregeling, maar kijkt ook vooruit.