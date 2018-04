Auto vliegt in brand na aanrijding met vrachtwagen op A67

Nieuwe spectacu­lai­re opzet Wentersel­se Mert

25 april WINTELRE - Het zou op 6 mei de 35e keer worden dat marktkooplui hun waren in het centrum van Wintelre aanbieden tijdens de Wenterselse Mert. Maar de organisatie heeft anders besloten. ,,In de beginjaren trok de markt zo'n vierduizend bezoekers. De laatste jaren is dit gehalveerd. Daardoor liep ook het aantal marktkramen terug”, vertelt Chris van de Ven namens de organisatie.