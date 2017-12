Automobiliste gewond bij ongeval in Wintelre

De vrouw reed in de richting van Wintelre toen ze door onbekende oorzaak met haar wielen aan de rechterkant van de weg in de berm terechtkwam. Daarna schoot de auto de weg over en kwam de wagen aan de linkerkant van de weg in de berm terecht. Het voertuig draaide, kantelde en kwam uiteindelijk op de zijkant op straat tot stilstand. De bestuurster is door de brandweer uit de zwaar beschadigde auto bevrijd. De vrouw was de enige inzittende. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.