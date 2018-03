'Bach in beeld' in Willibrorduskerk Eersel

Onder de klanken van enkele koralen uit de Johannes Passion door het Kempisch Kamerkoor werd vrijdag de expositie rond de uitvoering van het werk van Bach geopend. In een kunstproject 'Bach in Beeld' hebben leerlingen van het Rythovius College uit Eersel en het Bladelse Pius X College kunst gemaakt rond het thema passie. Hoop, troost, vrede, rust, ambitie werden in kunst vertaald naar hedendaagse meer persoonlijke passie (als hartstocht: voor familie en vrienden, of als lijden: aan depressie of ouderdom) en passie met een maatschappelijk doel (voedselbank, tegengaan van voedselverspilling, armoede en milieuvervuiling).