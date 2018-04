Bart van Meijl aan de slag als informateur in Eersel

Het is zo warm op de Steenselse jaarmarkt dat de jongleur zijn kegels laat vallen

22 april STEENSEL - Zelfs een zonnebril bood zondagmiddag maar amper soelaas bij de act van Enrico, de jongleur van circus Harlekino. Want was het door de felle zon al warm genoeg in de openluchtpiste in Steensel, de glimmende kegels schitterden er nog eens extra door. Met als resultaat dat er af en toe eentje door de handen van de Duitse circusartiest glipte.