Besluit in hoofdpijndossier Eerselse politiek: Breemakkerweg in Knegsel blijft vakantiehuis

Woningeigenaar Wil Gijsbers meent dat zijn huis een woonbestemming moet krijgen, omdat die op basis van een onjuiste bouwvergunning (voor een ander adres) de boeken in zou zijn gegaan als recreatiewoning. De slepende kwestie betekende in 2016 het einde van het college. Wethouder Chris Tönissen weigerde toen een door de raad aangenomen motie van Kernbeleid uit te voeren, waarin het college werd opgedragen van het huis een permanente woning te maken. Een oplossing voor de kwestie bleef lange tijd uit.

Beslissende stem

Nu besliste diezelfde raad dus anders: Breemakkerweg blijft een zomerhuis in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied, dat in meerderheid werd aangenomen. Fractie Kernbeleid kreeg de handen ditmaal niet op elkaar voor haar hernieuwde voorstel om een permanente status te geven aan het Knegselse huis.

De VVD had hierbij de beslissende stem. De liberalen stemden twee jaar geleden nog voor een woonbestemming voor het adres, maar gingen nu mee in het voorstel van de wethouder om de recreatiewoningbestemming te handhaven. Voor de liberalen was van doorslaggevend belang dat het college-zoals uit de dossiers blijkt-decennialang bij haar standpunt is gebleven dat de woning een vakantiehuis is, ondanks dat opeenvolgende eigenaren deze bestemming hebben bestreden. Steven Kraaijenveld (VVD) gaf aan dat het nu eventueel aan de hoogste bestuursrechter (Raad van State) is om een finaal oordeel te geven.