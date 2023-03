Brug Heike in Vessem wordt vernieuwd

Een luxe interieur maar geen kok: nieuw Marokkaans restaurant in Eindhoven na ruim een jaar nog niet open

EINDHOVEN – Een luxueus verbouwd Marokkaans restaurant in Eindhoven zoekt al meer dan een jaar een chef-kok. Bab Mansour, zoals de nieuwe eettent in de Kruisstraat heet, is daarom nog altijd niet geopend. Voor uitbater Mohamed Azarfane dringt de tijd: ,,Waar ben ik aan begonnen?”