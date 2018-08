Burenruzie Eersel over meer dan verhard pad

Zomerserie Droombaan: Almachtig achter de kassa bij Jumbo in Eersel

10:18 EERSEL - Er was een tijd dat mijn wereld niet veel groter was dan de Zoetermeerse nieuwbouwwijk waar ik opgroeide. Het tochtje met mijn moeder naar de supermarkt was ons dagelijkse verzetje. De kou van de koeling die je voelde als je vla mocht uitkiezen. Stiekem salmiaklolly’s in de kar gooien als je moeder even niet keek. Stukje worst bij de slager.