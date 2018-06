Burger in Eersel mag zegje doen over coalitieakkoord

Zorgmede­wer­ker Lunet Zorg weg na ruwe behande­ling cliënten en seksueel getinte app'jes aan collega's

12 juni DUIZEL - Een zorgmedewerker van Lunet Zorg is in april ontslagen, nadat eerder die maand was gebleken dat de man een vijftal cliënten van woonpark De Donksbergen zo ruw had behandeld dat zij blauwe plekken opliepen. De medewerker stuurde daarnaast seksueel getinte app'jes naar collega's.