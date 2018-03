Carillon in Eersel zwijgt tijdelijk

Het carillon is eigendom van de gemeente en was in 1979 een geschenk van de bevolking aan de gemeente. In 2002 is het gehele klokkenspel een keer vervangen. Nu wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt om het torentje en het carillon te restaureren. Voor de bouwvakvakantie zal het geheel weer worden teruggeplaatst. Tot die tijd is er een gat in het gebouw en zullen de vertrouwde klanken ontbreken.