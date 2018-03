Chris Tönissen wil verder als wethouder in Eersel

update+video A67 blijft tot in de avondspits dicht, tankwagen leegpompen duurt veel langer dan verwacht

13:18 EERSEL - De A67 bij Eersel blijft vrijdag tot in de avond dicht na een ongeluk met een tankwagen. De wagen vervoerde natriumhydroxide; een stof die ook wel bijtende soda wordt genoemd. De weg is in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat gaat er nu van uit dat de A67 tot zeker 18.00 uur dicht blijft, al kan er in de middag wellicht één rijstrook open.