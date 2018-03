Compleet wagenpark van verdachte mestvervoerder Wintelre in beslag

De man wordt verdacht van grootschalige mestfraude. Hij zou veel meer mest hebben verhandeld dan in de boekhouding werd verwerkt. Behalve van valsheid in geschrift en overtreding van de meststoffenwet wordt hij ook verdacht van het op grote schaal gebruiken van rode diesel in zijn vrachtwagens, veelvuldige overtreding van de arbeidstijdenwet en overbelading van trucks.

Langs de kant

Er werden 35 vrachtwagencombinaties en een aantal personenauto's in beslag genomen. Dit gebeurde niet alleen op het bedrijfsterrein aan de Groenstraat in Wintelre, maar ook op een aantal andere plekken in het land. Vrachtwagens van Daas werden langs de kant gezet. Chauffeurs van tientallen andere nog rijdende trucks werden gesommeerd om hun voertuigen aan de politie over te dragen. Ook werd een deel van de administratie van het mestbedrijf in beslag genomen.