‘Coöperatieve gedachte nieuw leven inblazen in de Kempen’

VESSEM - Hoe kunnen Eindhoven en de Kempen elkaar versterken? Zo’n zeventig belangstellenden leverden woensdagavond in Vessem een bijdrage aan een paneldiscussie over dit onderwerp.

Volledig scherm Het platteland is onlosmakelijk verbonden met het boerenbedrijf. © fotopersburo Bert Jansen

,,Willen we een rafelrandje van de stad worden of willen we een nationaal park zijn?” Deze prikkelende stelling poneerde Thom Aussems als een van de vier panelleden tijdens de Kleine-Beerze Koffiedialoog in zaal De Gouden Leeuw in Vessem. De relatie Brainport-platteland was het thema van de bijeenkomst die op initiatief van Ria Bernards en Monique Leesberg gehouden werd. In hun boek ‘Leve de Kleine Beerze’ beschrijft het tweetal het beekdal van De Kleine Beerze en de bewoners ervan. ,,We willen nu over de rand kijken naar de grote stad Eindhoven. Wat kunnen we voor elkaar betekenen?”

Zo dicht als de gebieden bij elkaar liggen, zo groot zijn de verschillen. De woningnood is echter een gemeenschappelijk probleem. ,,Eindhoven kent 40 procent sociale huur waar dat in de Kempengemeenten circa 13 procent is. Het gevolg is dat veel jongeren naar de stad trekken. Ik ben een groot voorstander van de boeren, maar ik zie tientallen plekken waar varkensstallen kunnen worden omgeruild voor kleine gehuchtjes”, stelt Aussems.

Onstuimige groei van ASML

,,De woningnood wordt deels veroorzaakt door de onstuimige groei van ASML. Daarvoor zou een regionaal perspectief opgesteld moeten worden”, vindt panellid en raadslid van de gemeente Eindhoven Rutger Rauws. Op zijn vraag: ,,Moeten we in de kernen bouwen voor jongeren of voor ASML’ers”, reageert Lucas van Grinsven, CEO van ASML dat ASML’ers wel voor zichzelf kunnen zorgen.

Karel Franken van Adviesbureau Franken opperde het ontwikkelen van coöperatieve woonvormen zoals het Eindhovense initiatief Klein Zwitserland. ,,De bewoners bouwen samen en de woonlasten blijven constant.”

Quote Willen we een rafelrand­je van de stad worden of willen we een nationaal park zijn? Thom Aussems, pannellid

Het platteland is onlosmakelijk verbonden met het boerenbedrijf. De industrialisatie van de landbouw bracht veel goeds, maar leidde ook tot negatieve milieueffecten. Is er nog wel ruimte voor de boeren, was een van de stellingen. Het wegkopen van boerenbedrijven is een verkeerde oplossing, vindt een aanwezige die zich voorstander van circulaire landbouw noemt. ,,De overheid moet boeren helpen om die transitieslag te maken. En degenen die willen stoppen, moeten hulp krijgen bij het stoppen.”

Druk bij de boeren wegnemen

Panellid Franken appelleert in dit verband aan de sociale opdracht die bedrijven hebben. ,,Wat geef je terug aan de maatschappij? ASML en andere bedrijven moeten beleid maken om een deel van de winst te investeren in deze regio waardoor de druk er bij de boeren af gaat.”

Het debat leverde de initiatiefnemers nieuwe inzichten op zoals het nieuw leven inblazen van de coöperatieve gedachte.