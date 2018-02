Daan van den Broek nieuwe lijsttrekker voor PvdA-GroenLinks in Eersel

Ziekenhuizen in de regio vol door griep

21 februari EINDHOVEN - Het hardnekkige griepvirus zorgt voor grote drukte in ziekenhuizen. In sommige steden worden minder urgente operaties uitgesteld om maar bedden vrij te spelen. Ook in deze regio wordt volop gepuzzeld met bedden en personeel, maar problemen doen zich vooralsnog niet voor.