De Kempen moeten kiezen tussen federatie of fusie

video Volle bak bij Flying Dutch in Eersel: 'Geheel Nederland­se line-up is nog steeds top van de wereld'

3 juni EERSEL - De vierde editie van The Flying Dutch was een debutantenbal. Want van de 12 acts hadden een aantal nog nooit op het festival in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven/Eersel gestaan. Voor Lucas & Steve, Brennan Heart, R3hab, Bizzey & Je Broer was het de eerste keer.