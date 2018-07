De Wetering in Knegsel officieel een openbare weg

EERSEL-Het niet-openbare deel van De Wetering in Knegsel gaat de boeken in als openbare weg. Met dit collegebesluit stemde de Eerselse raad gisteravond in. Het college wil nog in overleg met de eigenaar over een herinrichting van de weg.

Het college heeft het stuk van De Wetering vanaf De Wolfshoek tot aan de stallen van Harry Klaasen (het huidige niet-openbare deel van deze weg) in een nieuwe versie van de Wegenlegger opgenomen. Dat is een document waarin vastgelegd is welke partij verantwoordelijk is voor onderhoud van een openbare weg. Volgens wethouder Chris Tönissen behoort De Wetering zonder twijfel tot deze categorie, omdat het smalle weggetje al zo’n vijftig jaar gebruikt wordt als openbare weg.

Sluipverkeer

Klaasen-eigenaar van het niet-openbare stuk en aanwonende-hoopte tevergeefs dat de raad in verzet zou komen tegen dit collegebesluit. De 2.75 meter brede weg heeft geen bermen en loopt over het erf en tussen gebouwen van Klaasen door. De Knegselnaar zegt veel last te hebben van sluipverkeer dat langs zijn slaapkamer raast.

Verkeersbesluit