d’Ouwe Tramhalte is weer als nieuw, na de brand bijna een jaar geleden

DUIZEL - In maart vorig jaar ontstond vanuit de meterkast van d’Ouwe Tramhalte in Duizel een heftige brand. Bijna een jaar lang was het restaurant gesloten. Vrijdag openden Chef-kok Rob Wijnen en gastvrouw Ilse Graafmans hun zaak weer: ,,De sfeer is heel anders maar het concept is gebleven.”

Iedereen is deze donderdagavond nog druk in de weer. Moeders lappen ramen, koks sjouwen met dozen, ander personeel dekt de tafels in. De elektriciens testen de sfeerverlichting met een slimme app. Iedereen is ingezet.

De feestzaal kan pas op het laatste moment worden ingericht. Wijnen: ,,In de keuken ben ik wel al een bruidstaart aan het maken voor de bruiloft morgen.” Sinds ze deze week de nieuwsbrief hebben uitgestuurd, zijn ze overspoeld met boekingen.

Strakke planning

Van het restaurant, dat in 2019 nog helemaal was verbouwd, was weinig over gebleven. Door roetschade tot in de spouwen en het plafond moest alles eruit. De elektra, ventilatiesystemen en dakconstructie vernieuwen kostte maanden.

Nadat het gebouw op 1 december casco werd opgeleverd, begonnen Wijnen en Graafmans met een strakke planning aan de verbouwing van de binnenkant. Met onder meer metrotegels, kalkverf en een houten nissenwand creëerden ze een hippe sfeer. Het plafond werd voorzien van gekleurde, brandvertragende akoestische spray. ,,Voor een goede akoestiek in een restaurant het beste wat op de markt te krijgen is”, aldus Wijnen.

Quote Als je honderd stoelen op een rij zet dan kiezen wij allebei dezelfde Chef-kok Rob Wijnen

Er kwamen meer ruimtes voor private dining. Het middengedeelte van het restaurant werd met een glazen schuifpui optisch bij het restaurant getrokken. De bar loopt nu van de ene in de andere ruimte door. ,,We wilden dat die ruimte ook knalt,” vertelt Graafmans. ,,Daarom hebben we Studio Giftig uit Veldhoven gevraagd om daar een mural , een muurschildering te maken.” Dat bureau, bekend om zijn hoog gedetailleerde (sur)realistische urban art, sleepte pasgeleden nog de Street Art Cities Award 2022 in de wacht.

Personeel is gebleven

Graafmans: ,, Er komt zóveel bij kijken: veel regelen, grote beslissingen nemen. Rob en ik zitten gelukkig op één lijn bij alles wat we doen.” Wijnen beaamt: ,,Dat is wel makkelijk hoor. Als je honderd stoelen op een rij zet dan kiezen wij allebei dezelfde.”

Het personeel is veel vrij geweest afgelopen jaar. ,,We hebben elke week contact met ze gezocht. We hebben excursies gedaan met z’n allen. En iedereen is eigenlijk gebleven. Het is niet alleen een bedrijf, het is ook echt familie”, zegt Wijnen.

,,De sfeer is anders maar ons concept blijft hetzelfde. We maken alles zelf, veel vers. Verrassingsmenu’s en wijnarrangementjes zijn onze hoofdmoot. Het is een bewogen jaartje geweest, maar we hebben er weer super veel zin in.”