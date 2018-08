Droombaan: Almachtig achter de kassa bij Jumbo in Eersel

VIDEO Zeven ooievaars strijken neer op dak van Sint Willibror­dus­kerk in Eersel

31 juli EERSEL – Of het een voorbode is voor een aanstaande geboortegolf in Eersel is nog onduidelijk, maar een opmerkelijk gezicht was het wel. Maandagavond rond 21.30 uur streek een groep ooievaars neer op het dak van de Sint Willibrorduskerk om daar de nacht door te brengen.