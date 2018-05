Drugs gevonden in verborgen ruimte van auto bij controle in Eersel

Blaarkop­pen 55 jaar aan het carnavals­roer in Knegsel

14:30 KNEGSEL - Het is bijna niet voor te stellen met de voorzomerse temperaturen, maar zaterdag staat in Knegsel in het teken van het carnaval. CV De Blaarkoppen herdenkt dan feestelijk haar vijfenvijftigjarig bestaan met een jubileumdag in de Leenhoef.