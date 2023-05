Drugslab aangetroffen bij onderzoek naar ‘horrorfokker’ Jan, broer óók aangehouden

Vraagte­kens bij forse salarisver­ho­ging Cu­re-directeur Van Strijp: ruim 23.000 euro extra in jaar tijd

EINDHOVEN - Waarom is het jaarsalaris van Cure-directeur Frans van Strijp in 2021 met ruim 23.000 euro gestegen tot een bedrag van 161.962 euro? De PvdA-fracties in Eindhoven en Geldrop-Mierlo willen dat weten van de colleges van hun gemeenten.