Duurzaamheidswedstrijd in Eersel afgeblazen wegens gebrek aan animo

Sophie Tinnemans uit Duizel wordt Statenlid

23 augustus DUIZEL - Sophie Tinnemans uit Duizel wordt Statenlid voor het CDA. De 40-jarige Tinnemans is werkzaam bij adviesbureau Adlasz en gemeenteraadslid in de gemeente Eersel. Ze gaat haar raadslidmaatschap en zetel in de Provinciale Staten combineren.