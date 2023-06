Eén op de negentien woningen in Eersel aangemerkt als energieslurper

Raad Bladel mag zeggen of de Posthof op korte termijn een grote supermarkt krijgt: ‘Super is een verster­king’

BLADEL - Kan er in de Posthof in Bladel op korte termijn een grote supermarkt komen of niet? Die vraag ligt bij de Bladelse politiek. De raad mag zich uitspreken of de eigenaars van het pand, de gebroeders Van de Huijgevoort, dat mogen. Elders in de regio hebben ze die al.