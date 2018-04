Eersel handelt en kletst op Koningsdag

Vanaf 09.00 uur mogen strategische plekjes worden ingenomen en het is al meteen een drukte van belang. Maar vechten om een mooi plekje is er niet bij. Plaats genoeg voor iedereen en er hangt al meteen een gezellige, gemoedelijke sfeer.

Terrasjes

Het aanbod knuffels, boeken en kleding is weer groot. Heel wat spulletjes wisselen van eigenaar en de opbrengst wordt vaak meteen weer omgezet in een nieuwe aankoop. Of toch maar een ijsje of snoep. Op de markt zijn dansoptredens, kan er koninklijk geknutseld worden en draait een diskjockey. Veel ouders zoeken tegen het einde een van de vele terrasjes op in de hoop dat ze niet al te veel mee terug moeten nemen.